Slapp matchstraff – stängs av i två matcher

Karlskogas Tim Barkemo stängs av för en slashing. Det efter en situation i fredagens match mot Almtuna, där 21-åringen slapp matchstraff.

Tim Barkemo stängs av för en slashing mot Albin Eriksson.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Det var i inledningen av den tredje perioden som Tim Barkemo fick två minuters utvisning för slashing. Det efter att hans klubb träffat Albin Eriksson i Almtuna som drev mot kassen. Domarna valde alltså att inte dela ut ett matchstraff.

Men nu har situationsrummet kollat närmare på situationen, och beslutat sig för att dela ut en avstängning.

21-åringen får sitta av två matcher. Det innebär att han inte kommer till spel mot Vimmerby och Troja/Ljungby, som är Karlskogas sista matcher inför jul. Den här säsongen har Tim Barkemo gjort åtta poäng på 28 matcher från sin backplats.

Samtidigt spelar han upp mot 20 minuter per match och har blivit en riktig kugge för Bik. Karlskoga vann matchen mot Almtuna med 4-2 och ligger just nu trea i tabellen, två poäng bakom Kalmar.

Även Vimmerbys Elliot Ekefjärd stängs av en match för en knätackling.

