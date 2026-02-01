Registrerar Djurgårdens storlöfte

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Theo Stockselius har fått sparsamt med speltid i SHL sedan han kom tillbaka från sin skada. Nu dubbelregistreras talangen i Almtuna.

— Vi kunde ha väntat men resonerade som så att han är en så pass bra spelare att vi fick chansa lite, säger sportchef Nicklas Danielsson till Uppsala Nya Tidning.

Theo Stockselius kan få spela med storebror i Almtuna.

Foto: Christoffer Borg Mattisson / Bildbyrån.

Almtuna har redan storebror Lucas Stockselius i laget. Nu kan även lillebror Theo komma att göra honom sällskap. Almtuna har nämligen bränt sitt sista SHL-lån för säsongen på Djurgårdens storlöfte.

Han har haft en skadedrabbad säsong och var från mitten av oktober till mitten av januari. Sedan comebacken har det blivit lite spel i U20-laget och sporadiska minuter i SHL. Nu väljer Almtuna också att registrera honom i sin trupp.

Det handlar om en dubbelregistrering som innebär att han kan vandra fritt mellan klubbarna. Om det sedan blir någon match för Almtuna återstår att se.

— Det är rätt liten chans att vi ska få nyttja Theo men han är ju jätteduktig, därför spelar han i Djurgården, och det vore kul om han kom in och spelade nån match, säger Nicklas Danielsson till UNT.

Theo Stockselius har gjort fem SHL-matcher utan någon poäng den här säsongen. Förra året gjorde han 51 poäng på 40 matcher i U20 Nationell och var även en nyckelspelare för Sverige i U18-VM. Till nästa år väntas han även ta en plats i junior-VM för Sverige.

Source: Theo Stockselius @ Elite Prospects