Öppnar upp: ”Ska man bara skita i det här?”

Första återkomsten tog slut redan efter sex minuter. Nu, efter första hela matchen på 387 dagar, berättar Tex Williamsson om mardrömmen.

– Jag vill visa att gubbfan håller, säger Nybro-målvakten till Barometern-OT om skadorna.

Tex Williamsson berättar om skadorna. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var i början av december som Nybro Vikings äntligen fick se Tex Williamsson mellan stolparna igen. Detta efter att målvakten varit borta i över 300 dagar (sedan 24 januari) på grund av skada och operation. Men med knappt sex minuter spelade klev 35-åringen av på nytt.

Nu, när första hela matchen på 387 dagar är gjord, öppnar Tex upp om hur han var mer nervös nu än mot Kalmar.

– Jag trodde att jag kunde spela vidare först, säger han till Barometern-OT om den där matchen mot Kalmar.

– Men nä, man har tänkt mycket tankar, om man bara ska skita i det här. Luften gick ur en lite. Sedan hoppades jag att det bara skulle vara en stukning och att jag skulle vara tillbaka om en vecka. Men så tog det nio veckor till istället.

Har utgående avtal: ”Vill visa att gubbfan håller”

Det blev en förlust i den där första matchen (2–3 mot BIK Karlskoga under måndagen). Och även om Williamsson var glad över att vara tillbaka var han inte helt nöjd – trots 26 räddningar.

– Nej, det kändes skönt att få det gjort, även om jag kände att det var en av de sämre i karriären, säger han till Barometern-OT.

Detta är den tidigare Oskarshamn- och MoDo-målvaktens tredje säsong i Nybro, men skadorna ställer även till det för en eventuell fortsättning.

– Jag krigar på och kämpar in i det sista. Det som hände hade inget med operationen innan att göra, det var bara otur. Jag har ett utgående kontrakt också och vill visa att gubbfan håller, säger han om framtiden.



Source: Tex Williamsson @ Elite Prospects