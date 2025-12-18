Talar ut om jobbiga mötet: ”Hinken mådde inte så bra”

Mattias Karlin fick sparken för en och en halv vecka sedan.

Nu berättar han om känslan att få sparken av en nära vän och kollega.

– Det var tufft men ”Hinken” mådde inte så bra, säger han till TV4 Hockey-podden.

Mattias Karlin (höger) fick sparken av vännen och sportchefen Henrik Gradin (vänster) Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN / COP 71 / / www.jfp.se

MoDo hade nyss slagit BIK Karlskoga med 2–0 på bortais – och gjort en av säsongens dittills bästa insatser. Dagen efter blev huvudtränaren Mattias Karlin inkallad på möte – där han av sportchefen Henrik ”Hinken” Gradin fick beskedet att han avskedas.

Elva dagar senare talar han nu ut för TV4 Hockey-podden.

– Det är klart att det är alltid tråkigt oavsett om man har en relation eller inte. Men det är klart att det tar hårdare när det är en som man känner, så är det ju. Det var tufft men ”Hinken” mådde inte så bra, säger han till podden.

Vidarer berättar han hur det var att få sparken av sin mångåriga vapendragare.

– Ja, det blir en väldigt konstig känsla, men någonstans så måste man se skillnad på saker och saker. Det ena är jobbet och det andra är relationen.

Men relationen mellan ”Hinken” och Karlin är intakt.

– Jag och Hinken har snackat mycket efter också, så klart. Det är inga konstigheter på det sättet.

”Klart att jag inte tyckte att det var rätt beslut”

Gällande beslutet berättar han i podden att han inte håller med omb eslutet.

– Det är klart att jag inte tyckte att det var rätt beslut. Men sedan är det ju deras beslut och inte jag som har valt det. Det är klubben som har kommit med beslutet. Det är inte så mycket att göra åt det.

Vidare är han säker på att det var styrelsens beslut.

– Nej, men liksom det är ju det. I mina ögon är det ju solklart i styrelsen som man har tagit det beslutet, det är inget snack om det. Det är ju liksom ren fakta.