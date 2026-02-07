Svaret efter ryktena: ”Kommer att jobba med hockey nästa år”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Peter Andersson, 60, lämnade Västerås häromveckan.

Det har cirkulerat uppgifter om att han kan återvända till Örebro Hockey, vilka han nu svarar på.

– Jag kommer att jobba med hockey nästa år, säger han i Godmorgon NHL på Viaplay..

Peter Andersson har ryktats till Örebro. Foto: Bildbyrån

Peter Andersson lämnade Västerås IK häromveckan.

Senare har det uppkommit uppgifter i NA om att tränaren kan få en ny roll i tidigare klubben Örebro Hockey. Under sin tidigare sejour i Örebro som tränare, tog Peter Andersson klubben från Hockeyettan till SHL.

Men efter uppflyttningen 2013, blev det en flytt till Schweiz och Lugano.

Svarar – efter ryktena om framtiden.

Efter tre år som assisterande coach där, blev det fem år som huvudtränare i SHL för Malmö Redhawks och Brynäs IF.

Inför den här säsongen återvände han till svensk hockey, efter att ha spenderat tre nya år i Schweiz som assisterande coach för Lausanne.

Men sejouren i Västerås blev inte längre än drygt halvåret långt. För några veckor sedan lämnade han klubben, som parkerar i botten av Hockeyallsvenskan.

Det kanske inte dröjer så länge innan han är tillbaka i hockeyn. För i Viaplays Godmorgon NHL berättade han om framtiden på fredagen.

– Jag kommer att jobba med hockey nästa år, säger han i programmet.

Rollen som det ryktas om i Nerikes Allehanda är en assisterande sportchefsroll bakom Henrik Löwdahl.