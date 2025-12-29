Moras lyft – kliver upp på topp sex
Följ HockeySverige på
Google news
- Mora vann med 2–1 efter straffar
- Moras femte seger på de senaste sex matcherna
- Connor Maceachern matchvinnare för Mora
Östersunds IK spelade mot Mora hemma i en riktigt jämn match i hockeyallsvenskan. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Connor Maceachern för.
Segern var Moras femte på de senaste sex matcherna.
Östersunds IK–Mora – mål för mål
Mora tog ledningen efter åtta minuters spel genom Gustav Olhaver efter pass från Felix Johansson.
Dennis Värmhed kvitterade för Östersunds IK efter 1.50 in i andra perioden framspelad av Daniel Öhrn och Adrian Carnebo.
Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.
I straffläggningen var det Mora som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Connor Maceachern för.
För Östersunds IK gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan Mora är på sjätte plats.
I nästa match, fredag 2 januari möter Östersunds IK Almtuna borta i Upplandsbilforum Arena 18.00 medan Mora spelar hemma mot Västerås 19.00.
Östersunds IK–Mora 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1)
Hockeyallsvenskan, Östersund Arena
Första perioden: 0–1 (8.06) Gustav Olhaver (Felix Johansson).
Andra perioden: 1–1 (21.50) Dennis Värmhed (Daniel Öhrn, Adrian Carnebo).
Straffar: 1–2 (65.00) Connor Maceachern.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Östersunds IK: 3-1-1
Mora: 4-1-0
Nästa match:
Östersunds IK: Almtuna IS, borta, 2 januari 18.00
Mora: Västerås IK, hemma, 2 januari 19.00
Den här artikeln handlar om: