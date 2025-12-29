Moras lyft – kliver upp på topp sex

Mora vann med 2–1 efter straffar

Moras femte seger på de senaste sex matcherna

Connor Maceachern matchvinnare för Mora

Östersunds IK spelade mot Mora hemma i en riktigt jämn match i hockeyallsvenskan. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Connor Maceachern för.

Segern var Moras femte på de senaste sex matcherna.

Östersunds IK–Mora – mål för mål

Mora tog ledningen efter åtta minuters spel genom Gustav Olhaver efter pass från Felix Johansson.

Dennis Värmhed kvitterade för Östersunds IK efter 1.50 in i andra perioden framspelad av Daniel Öhrn och Adrian Carnebo.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I straffläggningen var det Mora som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Connor Maceachern för.

För Östersunds IK gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan Mora är på sjätte plats.

I nästa match, fredag 2 januari möter Östersunds IK Almtuna borta i Upplandsbilforum Arena 18.00 medan Mora spelar hemma mot Västerås 19.00.

Östersunds IK–Mora 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (8.06) Gustav Olhaver (Felix Johansson).

Andra perioden: 1–1 (21.50) Dennis Värmhed (Daniel Öhrn, Adrian Carnebo).

Straffar: 1–2 (65.00) Connor Maceachern.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 3-1-1

Mora: 4-1-0

Nästa match:

Östersunds IK: Almtuna IS, borta, 2 januari 18.00

Mora: Västerås IK, hemma, 2 januari 19.00