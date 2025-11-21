Kalmars stjärnspelare A.J. Vanderbeck saknades mot Oskarshamn.

Beskedet kommer samma dag som forwarden som gjort 15 poäng på 18 matcher ryktats vara såld till Finland.

Som om det inte vore nog, slutade derbyt med en jätteförlust för Kalmar.

Oskarshamn firar mål. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0427

A.J. Vanderbeck var en av svensk hockeys allra mest lyckade importer de senaste åren förra säsongen. Han slog till med 27 mål och 36 assister och drev Kalmar till hockeyallsvensk framgång genom en topplacering i serien.

I säsongsstarten har han fortsatt levererat poäng – om än inte i samma utsträckning. Men på fredagen kom uppgifter från Barometern som gjorde gällande att det är färdigspelat för amerikanen i Kalmar. Trots att han valde att förlänga sitt kontrakt i somras.

Var inte med i rivalmötet

Enligt deras uppgifter ska Vanderbeck vara klar för spel i Pelicans i Finland, som köper loss spelaren. På fredagen, när Kalmar ställdes mot lokalrivalen Oskarshamn, var han inte med i laget.

Kalmars Andrew Vanderbeck under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Nybro och Kalmar den 17 oktober 2025 i Nybro. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0418

Det skulle visa sig att fredagen blev ännu värre för dem som håller Kalmar HC kärt. För rivalen Oskarshamn körde över KHC ute på isen. Matchen slutade med en klar 5–1 seger för hemmalaget.

Efter att Peter DiLiberatore gett Kalmar ledningen efter fem minuter i powerplay, såg fem olika målskyttar till att Oskarshamn skulle vinna klart mot Kalmar. När Herman Hansson med en man mindre på isen gjorde 5–1 i öppen bur var jubelscenerna från hemmapubliken totala.

BeGe Hockey Center fick se en överkörning och topplaget Kalmar fick en reality check inför den väntande framtiden utan A.J. Vanderbeck.