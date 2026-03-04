Styrkebesked från Kalmar inför slutspelet

Kalmar segrade – 3–1 mot Bik Karlskoga

Carl-Johan Lerby matchvinnare för Kalmar

Seger nummer 33 för Kalmar

Kalmar tog en tung seger på bortaplan mot Bik Karlskoga i toppmötet i hockeyallsvenskan på onsdagen. Matchen slutade 1–3 (0–0, 0–2, 1–1).

Med en omgång kvar är Bik Karlskoga på tredje plats i tabellen, och Kalmar är på andra plats.

Bik Karlskoga–Kalmar – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

4.21 in i andra perioden spräckte Kalmar nollan genom Peter Diliberatore med assist av Valdemar Johansson. Efter 10.57 i andra perioden nätade Carl-Johan Lerby framspelad av Liam Hawel och Elias Vilen och gjorde 0–2.

12.15 in i tredje perioden satte Oliver Eklind pucken på pass av Tim Barkemo och Hampus Plato och reducerade. Men mer än så orkade Bik Karlskoga inte med. Valdemar Johansson stod för målet när Kalmar punkterade matchen med ett 1–3-mål med 39 sekunder kvar att spela på passning från Andrej Sustr och Jesper Lindén. 1–3-målet blev matchens sista.

I nästa match möter Bik Karlskoga SSK borta och Kalmar möter Östersunds IK borta. Båda matcherna spelas fredag 6 mars 19.00.

Bik Karlskoga–Kalmar 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Andra perioden: 0–1 (24.21) Peter Diliberatore (Valdemar Johansson), 0–2 (30.57) Carl-Johan Lerby (Liam Hawel, Elias Vilen).

Tredje perioden: 1–2 (52.15) Oliver Eklind (Tim Barkemo, Hampus Plato), 1–3 (59.21) Valdemar Johansson (Andrej Sustr, Jesper Lindén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 2-0-3

Kalmar: 3-1-1

Nästa match:

Bik Karlskoga: Södertälje SK, borta, 6 mars 19.00

Kalmar: Östersunds IK, borta, 6 mars 19.00