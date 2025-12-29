Björklöven vinner toppmötet – bryter Kalmars supersvit

Seger för Björklöven med 3–2 mot Kalmar

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Joel Mustonen avgjorde för Björklöven

Två topplag möttes i hockeyallsvenskan på måndagen. Och det slutade med seger för Björklöven, som besegrade Kalmar borta med 3–2 (1–1, 0–0, 2–1) i den tidiga seriefinalen.

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Kalmar ligger kvar på andra plats i tabellen och Björklöven är i fortsatt serieledning. I och med Björklövens seger skiljer det nu 13 poäng mellan lagen.

Kalmar hade inför matchen tio matcher i rad utan förlust.

Det var bortaseger nummer elva i rad för Björklöven.

Kalmar–Björklöven – mål för mål

Björklöven tog ledningen efter 14.54 genom Philip Hemmyr.

Kalmar kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden när Matt Fonteyne hittade rätt med assist av Matthew Struthers och Liam Hawel.

Andra perioden blev mållös.

Björklöven gjorde 1–2 genom Liam Dower Nilsson efter 8.50 i tredje perioden.

Kalmar kvitterade till 2–2 genom Eddie Levin efter 13.06 av perioden.

Björklöven kunde dock avgöra till 2–3 med 4.55 kvar av matchen genom Joel Mustonen.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Kalmar med 19–10 och Björklöven med 19–14 i målskillnad.

I nästa omgång har Kalmar Troja-Ljungby hemma i Hatstore Arena, fredag 2 januari 19.00. Björklöven spelar borta mot Modo Hockey lördag 3 januari 20.30.

Kalmar–Björklöven 2–3 (1–1, 0–0, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (14.54) Philip Hemmyr, 1–1 (19.54) Matt Fonteyne (Matthew Struthers, Liam Hawel).

Tredje perioden: 1–2 (48.50) Liam Dower Nilsson (Lenni Killinen, Anton Malmström), 2–2 (53.06) Eddie Levin (Peter Diliberatore, George Diaco), 2–3 (55.05) Joel Mustonen (Gustav Possler, Anton Malmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-0-1

Björklöven: 4-0-1

Nästa match:

Kalmar: IF Troja-Ljungby, hemma, 2 januari 19.00

Björklöven: Modo Hockey, borta, 3 januari 20.30