Stängs av för knätackling: ”Missar kroppskontakten”

Björklöven får klara sig utan Matthew Cairns i två matcher.

Det står klart efter knätacklingen mot Mora.

Matthew Cairns stängs av. Foto: Bildbyrån

Matthew Cairns säsongsstart i Björklöven har tagit en lite annan riktning än resten av laget, som skördat segrar. Under Magnus Bogren är han ännu poänglös efter mer än en fjärdedel av säsongen.

Nu står det klart att 27-åringen stängs av – för en knätackling som han delade ut mot Hampus Larsson i Mora i helgen.

Tidigare under dagen stod det klart att Cairns hade anmälts i efterhand för sin tackling. Ärendet togs upp av Hockeyallsvenskans disciplinnämnd.

Stängs av i två matcher

”Matthew Cairns, kliver upp vid rödlinjen för att tackla, men missar kroppskontakten och träffar Larsson med sitt knä över dennes knä. Händelsen bedöms som en tackling som leds med knäet och anmäls som Kneeing”, stod det i ligans pressmeddelande.

Nu står det klart att det leder till två matchers avstängning och 4 900 kronor i böter. Därmed missar han de två kommande matcherna mot Vimmerby och Västerås den 12 respektive 14 november.