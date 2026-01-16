SSK:s segerrad mot Östersunds IK intakt

SSK vann med 5–2 mot Östersunds IK

Filip Holst avgjorde för SSK

SSK:s 15:e seger

SSK fortsätter att vinna mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan. På fredagen segrade SSK på nytt – den här gången med 5–2 (1–1, 2–1, 2–0) borta i Östersund Arena. Det var SSK:s 14:e raka seger mot Östersunds IK.

Östersunds IK–SSK – mål för mål

Hampus Harlestam gjorde 1–0 till gästande SSK efter elva minuters spel med assist av Filip Holst och Daniel Norbe. Östersunds IK kvitterade när Carl Holmner-Härgestam fick träff efter pass från Albert Sjöberg efter 12.09.

Östersunds IK tog ledningen med 2–1 genom Leo Sundqvist efter 32 sekunder i andra perioden.

Därefter fixade SSK:s Carter Ashton och Filip Holst att laget vände underläge till ledning med 2–3.

5.40 in i tredje perioden satte Filip Engarås pucken framspelad av Carter Ashton och Niklas Arell och ökade ledningen. Efter 17.27 nätade William Wiå på pass av Patrik Zackrisson och Hampus Harlestam och ökade ledningen för SSK.

Hampus Harlestam gjorde ett mål för SSK och spelade fram till två mål.

Östersunds IK ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan SSK ligger på åttonde plats.

I nästa match möter Östersunds IK Modo Hockey hemma på onsdag 21 januari 19.00. SSK möter Oskarshamn söndag 18 januari 16.30 hemma.

Östersunds IK–SSK 2–5 (1–1, 1–2, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (11.16) Hampus Harlestam (Filip Holst, Daniel Norbe), 1–1 (12.09) Carl Holmner-Härgestam (Albert Sjöberg).

Andra perioden: 2–1 (20.32) Leo Sundqvist (Daniel Öhrn, Samuel Solem), 2–2 (34.54) Carter Ashton (Adam Hesselvall, Filip Engarås), 2–3 (36.49) Filip Holst (Hampus Harlestam, William Eriksson).

Tredje perioden: 2–4 (45.40) Filip Engarås (Carter Ashton, Niklas Arell), 2–5 (57.27) William Wiå (Patrik Zackrisson, Hampus Harlestam).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 2-0-3

SSK: 2-2-1

Nästa match:

Östersunds IK: Modo Hockey, hemma, 21 januari 19.00

SSK: IK Oskarshamn, hemma, 18 januari 16.30