Härenstams formbesked inför junior-VM

SSK vann med 3–0 mot Östersunds IK

Daniel Norbe gjorde två mål för SSK

Carter Ashton matchvinnare för SSK

Östersunds IK är lite av ett drömmotstånd för SSK. På onsdagen vann SSK på nytt – den här gången hemma i Scaniarinken. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0). Det var SSK:s 13:e raka seger mot Östersunds IK. Det var Love Härenstams andra nolla för säsongen.

Därmed har SSK fyra raka segrar på hemmaplan.

SSK:s Daniel Norbe tvåmålsskytt

Carter Ashton gav SSK ledningen efter 6.42 på passning från Filip Windlert.

Efter 11.07 i andra perioden nätade Daniel Norbe på pass av Filip Engarås och Karl Sterner och gjorde 2–0.

Daniel Norbe gjorde också 3–0 framspelad av Sebastian Dyk och Viktor Liljegren efter 8.14 i tredje perioden.

Det här betyder att SSK nu ligger på sjunde plats i tabellen och Östersunds IK är på åttonde plats.

På fredag 12 december 19.00 spelar SSK hemma mot Nybro och Östersunds IK hemma mot Västerås.

SSK–Östersunds IK 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (6.42) Carter Ashton (Filip Windlert).

Andra perioden: 2–0 (31.07) Daniel Norbe (Filip Engarås, Karl Sterner).

Tredje perioden: 3–0 (48.14) Daniel Norbe (Sebastian Dyk, Viktor Liljegren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 3-0-2

Östersunds IK: 2-0-3

Nästa match:

SSK: Nybro Vikings IF, hemma, 12 december 19.00

Östersunds IK: Västerås IK, hemma, 12 december 19.00