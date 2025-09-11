SSK:s besked: Veteranen ska hyllas i hemmapremiären

Jacob Dahlström, 32, lade skridskorna på hyllan i våras.

Nu ska veteranen, som gjorde över 430 matcher för föreningen, hyllas i hemmapremiären mot BIK Karlskoga.

”Dahla” ska hyllas av sin förening.

Foto: Bildbyrån

Den 17 april kom beskedet. Södertälje-veteranen Jacob Dahlströms karriär var över. Forwarden, som gjorde 438 matcher för sportklubben, ska nu hyllas av klubben.

I deras hemmapremiär mot BIK Karlskoga nästa fredag, då är det hans kväll. Det meddelar Södertälje SK på sin hemsida på torsdagsmorgonen.

”Med 438 matcher i SSK-tröjan har han visat vad lojalitet, klubbhjärta och hårt arbete betyder. Han har med stolthet burit S:et på bröstet och varit en ambassadör för Sportklubben genom sitt sätt att att vara både på och utanför isen. Att hylla honom är inte bara att fira en spelare – det är att fira kulturen, historien. Det som gör oss till Södertälje Sportklubb”, skriver föreningen.

Spelade i danska ligan

Efter karriärens slut i våras påbörjade han omgående en ny roll i föreningen som säljare.

Förutom sina 438 matcher för klubben, spelade Dahlström en match på lån till Frölunda förra säsongen. Det blev också karriärens enda SHL-match.

Sejourer i AIK (som kapten) och Tingsryd samt en utlåning till Hockeyettan var andra destinationer i hans karriär i Sverige. 15/16 spenderades i den danska klubben Frederikshavn White Hawks.