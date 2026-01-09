SSK vann sexpoängsmatch – efter drama

Den målrika matchen mellan Almtuna och Södertälje SK gick mot ett rafflande slut.

Då avgjorde William Wiå – med två mål i tom bur.

William WIå gjorde två mål i öppen bur Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN / COP 210 / KJ0296

Södertälje har lämnat det absoluta bottenskiktet. Efter en säsongsstart där det ropades på tränaren Andreas Johanssons avgång, har det bit för bit ordnat upp sig för SSK.

Men första veckan av 2026 var tuff för ”AJ”:s lag. Tre raka förluster – och blott två poäng inspelade på två matcher mot Björklöven och en mot Västerås.

På fredagen såg man till att vända på sviten. Inför ”sexpoängsmatchen” mot Almtuna var förutsättningarna klara.

Vann sexpoängsmatchen efter drama

Förlust? Då riskerade man att falla ned hela vägen till en elfteplats i tabellen.

Seger? Det skulle ge en betryggad plats på play-in till slutspelet.

Så skulle det sluta för ”AJ”:s lag.

Almtuna skulle ge Södertälje en match över två perioder. För efter en stark inledande period av SSK stod det 3–1 till bortalaget efter mål från Roope Laavainen (x2) och Sebastian Dyk.

Djurgårdsfostrade duon Melvin Wersäll och Lucas Stockselius gav Almtuna chansen genom att fixa 3–3, men i slutperioden ryckte SSK ifrån.

Filip Engarås och William Eriksson skulle med cirka en och en halv minuts marginal mellan målen fixa en betryggande 5–3 ledning för bortalaget.

Men, det var inte slut där. Mikkel Öby-Olsen reducerade till 4–5 och Almtuna fick vittring. I öppen bur lyckades dock Södertälje avgöra med 6–4 målet genom William Wiå. Senare kom ytterligare ett mål för Sportklubben och återigen var det William Wiå som stod för det.

Nu har Södertälje spelat in 47 poäng och har fem poäng ned till Almtuna under slutspelsstrecket.