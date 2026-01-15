Analysen: ”Då måste man gå till botten med det”

Onsdagens möte med Mora gav ännu en förlust för SSK. Efter 2–3-resultatet pekar nu Andreas Johansson på det mentala.

– Det är många som ser trötta ut. Men jag tror inte att det är fysisk trötthet, säger huvudtränaren till LT.

Andreas Johansson klev in som huvudtränare i SSK inför säsongen. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Södertälje SK:s satsning med Andreas Johansson vid rodret har gett en kurva som gått upp och ner under hösten och vintern. Onsdagens möte med Mora blev ett tydligt exempel på detta.

Nu, efter 2–3-förlusten då SSK föll ihop efter en stark start, menar huvudtränaren att han är besviken.

– Ja, det är klart att man är det, det är vi allihopa. Det måste man ju vara. Det här en svag insats. Det var ganska dåligt rakt igenom, säger han till LT och fortsätter:

– Starten var faktiskt helt okej, ganska bra. Men vi hade inte krämen och då blir vi sårbara. Sedan att det blir så går ju inte att svara på här och nu. Vi måste prata med spelarna och ta reda på vad fan det är, helt enkelt.

”Då måste man gå till botten med det”

”Vad fan det är” kan delvis pekas mot en trötthet menar Johansson. Men inte fysisk, utan mental.

– Ja, det är min gissning för när skillnaden i hur man ser ut blir så stor så brukar det vara det. Då är frågan varför det är så och då måste man gå till botten med det. Och då måste man vara ärlig och säga vad man tycker, säger han till LT.

Sedan 3–0-seger mot Nybro, då Love Härenstam senast stod i mål, har SSK förlorat sex av nio matcher. I och med det ligger man nia i Hockeyallsvenskan, på 48 poäng.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects