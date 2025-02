SSK bryter med forwarden – efter elva matcher

Joose Antonen värvades av SSK som ersättare till skadade Carter Souch.

Nu meddelar klubben att man bryter med forwarden – efter endast elva matcher.

Joose Antonen. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Joose Antonen blev inte långvarig i Södertälje SK. Elva matcher in på sitt avtal meddelar den hockeyallsvenska klubben att parterna går skilda vägar.



”Vi tackar Joose för hans insatser i SSK och önskar honom lycka till med kommande utmaningar”, skriver man på X under måndagsmorgonen.



Den finske 29-åringen som anslöt efter spel i både Tappara och tyska Fischtown Pinguins tidigare denna säsong, var tänkt att ersätta Carter Souch som som åkt på en säsongsavslutande skada. Istället har han endast bidragit med ett mål och två assist innan avtalet nu rivs.



– Vi hade Joose på radarn redan i våras med då blev det inget, därför känns det kul att vi kan landa honom nu. Vi tror att han kan passa bra in i vårt pussel. Fansens insamlingen har gjort att vi kunnat landa in den här värvningen och det är vi tacksamma för, sade sportchefen Emil Georgsson när värvningen blev klar 31 december.