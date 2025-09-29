SSK avgjorde tät match mot Kalmar i tredje perioden

SSK vann med 4–2 mot Kalmar

Sebastian Dyk matchvinnare för SSK

SSK nu sjunde, Kalmar på sjätte plats

Matchen mellan hemmalaget SSK och gästande Kalmar var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde SSK och vann matchen i hockeyallsvenskan med 4–2 (0–1, 1–0, 3–1).

SSK–Kalmar – mål för mål

Kalmar tog ledningen efter 15 minuters spel, genom Elliot Ekmark assisterad av Eddie Levin och Peter Diliberatore. Efter 18.16 i andra perioden slog Carter Ashton till, på pass av Sebastian Dyk och Daniel Norbe och kvitterade för SSK. SSK tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.33 genom Mitch Lewandowski, och gick upp till 3–1 innan Kalmar svarade.

Slutresultatet blev 4–2 i SSK:s favör.

Carter Ashton gjorde ett mål för SSK och två målgivande passningar.

För SSK gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Kalmar är på sjätte plats.

I nästa match möter SSK Västerås hemma och Kalmar möter Östersunds IK borta. Båda matcherna spelas onsdag 1 oktober 19.00.

SSK–Kalmar 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (15.34) Elliot Ekmark (Eddie Levin, Peter Diliberatore).

Andra perioden: 1–1 (38.16) Carter Ashton (Sebastian Dyk, Daniel Norbe).

Tredje perioden: 2–1 (48.33) Mitch Lewandowski (Carter Ashton), 3–1 (50.42) Sebastian Dyk (Brett Stapley, Carter Ashton), 3–2 (54.59) Elliot Ekmark (Eddie Levin, George Diaco), 4–2 (59.44) William Wiå (Hampus Harlestam, Filip Windlert).

Nästa match:

SSK: Västerås IK, hemma, 1 oktober

Kalmar: Östersunds IK, borta, 1 oktober