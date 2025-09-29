SSK avgjorde tät match mot Kalmar i tredje perioden
Matchen mellan hemmalaget SSK och gästande Kalmar var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde SSK och vann matchen i hockeyallsvenskan med 4–2 (0–1, 1–0, 3–1).
SSK–Kalmar – mål för mål
Kalmar tog ledningen efter 15 minuters spel, genom Elliot Ekmark assisterad av Eddie Levin och Peter Diliberatore. Efter 18.16 i andra perioden slog Carter Ashton till, på pass av Sebastian Dyk och Daniel Norbe och kvitterade för SSK. SSK tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.33 genom Mitch Lewandowski, och gick upp till 3–1 innan Kalmar svarade.
Slutresultatet blev 4–2 i SSK:s favör.
Carter Ashton gjorde ett mål för SSK och två målgivande passningar.
För SSK gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Kalmar är på sjätte plats.
I nästa match möter SSK Västerås hemma och Kalmar möter Östersunds IK borta. Båda matcherna spelas onsdag 1 oktober 19.00.
SSK–Kalmar 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)
Hockeyallsvenskan, Scaniarinken
Första perioden: 0–1 (15.34) Elliot Ekmark (Eddie Levin, Peter Diliberatore).
Andra perioden: 1–1 (38.16) Carter Ashton (Sebastian Dyk, Daniel Norbe).
Tredje perioden: 2–1 (48.33) Mitch Lewandowski (Carter Ashton), 3–1 (50.42) Sebastian Dyk (Brett Stapley, Carter Ashton), 3–2 (54.59) Elliot Ekmark (Eddie Levin, George Diaco), 4–2 (59.44) William Wiå (Hampus Harlestam, Filip Windlert).
Nästa match:
SSK: Västerås IK, hemma, 1 oktober
Kalmar: Östersunds IK, borta, 1 oktober
