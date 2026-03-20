Sportchefen ryktas till SHL-klubben – svarar nu på ryktet

Enligt uppgifter till Nya Uppsala Tidning ska Brynäs ha visat intresse.

– Det är ingenting som jag har fått till mig, säger han till UNT.

Nicklas Danielsson bekräftar intresse från andra klubbar

Efter en fin säsong av Almtuna kopplas mycket av framgångarna till klubbens sportchef, Nicklas Danielsson. Efter två säsonger som sportchef har Uppsala Nya Tidning fått in uppgifter som tyder på att han kan vara aktuell för Brynäs, något han själv dementerar.

– Det är ingenting som jag har fått till mig, säger han med ett gott skratt.

– Jag kan direkt säga att det inte har något med verkligheten att göra. Det finns ingen som helst sanning i det, det lovar jag dig, säger sportchefen till Uppsala Nya Tidning.

Danielssons kontrakt sträcker sig fram till sista april. Sportchefen jobbar på som vanligt och har en dialog med Altunas klubbchef Tobias Pehrsson. Men ett beslut om han blir kvar i klubben är ännu inte fattats.

– Vi har som sagt en dialog. Jag och Tobbe pratar nästan varje dag. Det har också en del med ekonomin i klubben att göra. Jag vill bilda mig en helhetsuppfattning, säger Danielsson till UNT.

”Jag har fått x antal förfrågningar”

Däremot medger sportchefen att han har fått intresse visat till sig. Både från hockeyallsvenska och SHL-klubbar.

– Jag har fått x antal förfrågningar och det är jätteroligt, men jag trivs bra i Almtuna. När jag kom in för två och ett halvt år sedan var det mer eller mindre en förening i fritt fall, men nu är det väldigt mycket som är bra. Eftersom jag har varit med på resan så ser jag vad som händer och sker. Det är en helt annan positivitet runt föreningen. Ett helt annat drag.

Han vill dock inte berätta vilka klubbar som visat intresse men en sak tydliggör han, det ska inte röra sig om Brynäs.

