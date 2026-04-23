Bekräftar värvningen: ”Han är på plats”

Simon Eld
Hugo Allvin, Danny Dzhaniyev, Kim Rosdahl. Efter den senaste tidens rykten svarar nu IK Oskarshamn – och bekräftar en värvning.
– Vi är överens om ett avtal nästa säsong, säger sportchefen Arsi Piispanen till Barometern.

IK Oskarshamn har gjort klart med 19-årige Hugo Allvin. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Totalt 15 spelare sitter redan på kontrakt i IK Oskarshamn till säsong. Men arbetet med lagbygget är i full fart, där flertalet spelare ryktats ansluta bara under de senaste dagarna.

När Barometern nu når sportchefen, Arsi Piispanen, bekräftar han också tidningens uppgifter.

– Ja, han är på plats denna veckan. Sedan åker han hem igen och gör klart skolan i Leksand. Vi är överens om ett avtal nästa säsong, säger Piispanen om en viss 19-årig Hugo Allvin, som alltså lämnar moderklubben i Dalarna efter sitt första hela år i U20.

Sportchefen öppnar dock för ytterligare nyförvärv på backsidan, och menar att Allvin kommer att vara åttonde-, niondeback i laget.

Uppgifter: ”Tyler Kelleher-kopian” klar

Likt den spets Piispanen letar på backsidan har även ”Tyler Kelleher-kopian” Danny Dzhaniyev uppgetts vara klar. Detta av Expressen tidigare i veckan.

– Det är ingenting som är påskrivet där, svarar han och fortsätter.
– En offensivt skicklig spelare som har gjort en bra säsong i ECHL.

Hockeynews  har även skrivit om intresse för tidigare SHL-forwarden Kim Rosdahl.

– Jag ska nog inte uttala mig om det, svarar Piispanen kort.

Source: Hugo Allvin @ Elite Prospects

