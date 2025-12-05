Sören Dietz-Larsen fick en del av sin hockeyfostran i Oskarshamn. Nu står det klart att han skrivit på ett nytt tvåårskontrakt.

– Han står för sakerna vi vill stå för, säger tränaren Jeff Jakobs i TV4.

Sören Dietz Larsen stannar i Oskarshamn.

Foto: Bildbyrån.

Sören Dietz-Larsen spelade för Oskarshamn under drygt två säsonger som junior, och återvände till klubben under förra säsongen. Nu står det klart att han blir IK Oskarshamn trogen till 2028.

Det meddelades inför nedsläpp i kvällens match mot Björklöven.

– Jättekul. Sören står för de sakerna vi vill stå för. Han vill bli bättre varje dag, och kommer bidra på den resa vi är inne på på ett väldigt bra sätt, säger tränaren Jeff Jakobs i TV4.

Den 26-årige dansken har gjort 6+2 på 23 matcher i HockeyAllsvenskan, och har framför allt varit formstark på slutet med 4+1 de senaste åtta matcherna.

Source: Søren Dietz-Larsen @ Elite Prospects