Inför söndagens möte med Björklöven hade William Eriksson gjort fem poäng på två matcher. Ändå bänkades plötsligt SSK-forwarden av Andreas Johansson.

– Sedan kunde jag ha bänkat någon annan också, om jag ska vara helt ärlig, erkänner huvudtränaren i LT.

En dryg månad har gått sedan Södertälje meddelade att man plockat in William Eriksson för att stärka laget. Ett nyförvärv som var välbehövligt efter en tung höst, och som sedan även levererat över sina första tio matcher i klubben (två mål, åtta assist).

Trots detta blev den högerfattade forwarden bänkad i stunder av mötet med Björklöven.

– Det var två tankar. William var en av spelarna som inte var på tårna. Sedan ville jag ha in mer fart däruppe och så ville jag se hur han reagerade när jag satte in honom igen. Jag tyckte då han reagerade på rätt sätt och började åka skridskor, börjar huvudtränaren Andreas Johansson förklara i LT.

– Sedan kunde jag ha bänkat någon annan också, om jag ska vara helt ärlig, men jag ville få in Wiå där – han har spelat där förut och jag hoppades det skulle ge laget en kick.

Även Carter Ashton fick sitta oanvänd en del av 0–3-matchen, men för just Eriksson var det troligen extra tung med tanke på att han gjort fem poäng i de två föregående matcherna.



Johansson om förlusten: ”Jag hade större förhoppningar”

Wilhelm Hallquisth kom inte till spel mot Björklöven och Albin Carlson var sjundeback efter sjukdom.

– Han var magsjuk ett antal dagar och energimässigt inte på topp, men han ska vara 100-procentig till nästa match. ”Halle” har haft en handskada och i stället för att åka upp och inte spela så fick han träna med fystränaren och köra på is. En investering som kommer vara bättre i långa loppet för honom och för oss, förklarar Johansson.

Gällande matchen mot de överlägsna serieledarna är huvudtränaren frustrerad.



– Jag hade större förhoppningar på att vi skulle vara mer påslagna. Jag har inga problem att förlora borta mot Björklöven, suverän serieledare och ett bra hockeylag – men inte att förlora på det här sättet, säger han till LT.

