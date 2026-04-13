Bomben: Södertälje värvar AIK-profilen

I slutet av den förra veckan stod det klart att AIK släppte Daniel Muzito-Bagenda. Nu är han klar för Södertälje – på ett tre år långt kontrakt.

Daniel Muzito-Bagenda har varit en stor profil i AIK under sina år i klubben. Forwarden har inte minst varit en ledande spelare på isen, men även utanför densamma. Efter en skadefylld säsong tog AIK beslutet att gå skilda vägar med honom. Nu, tre dagar senare, är han klar för en ny klubb.

Det handlar då om konkurrenten Södertälje.

29-åringen har rotat sig i Stockholmsområdet och blir nu kvar i 08-länet. Södertälje får därmed också in en spelare som har varit en toppspelare i Hockeyallsvenskan under ett längre tag. Den här säsongen gjorde han totalt 19 poäng på de 26 matcherna han spelade.

Innan tiden i AIK blev det även tre säsonger i SHL med Örebro och Oskarshamn. Nu är han klar för spel i Södertälje över de kommande tre säsongerna.

— Vi är supernöjda över att kunna välkomna Daniel till SSK. Daniel har varit en toppspelare i ligan de senaste fyra säsongerna, och det känns bra att addera honom till vårt lagbygge, säger sportchef Emil Georgsson i ett pressmeddelande.

