KLART: Han ersätter Härenstam under JVM

Södertälje har förlitat sig en hel del på Love Härenstams prestationer under hösten. Nu presenterar man lösningen när 18-åringen försvinner under JVM.

– Niclas kommer att backa upp Håkanson på ett bra sätt och skapa ett komplett målvaktspar, säger målvaktstränaren Calle Brattenberger.

Love Härenstam i Södertälje. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

Redan i slutet av november uppgav Expressen att SSK hittat sin ersättare till Love Härenstam under Junior-VM. Nu bekräftar den allsvenska klubben det hela genom att presentera 28-årige Niclas Westerholm på ett korttidsavtal.

– I Niclas får vi in en rutinerad målvakt med flera säsonger i Liiga och med erfarenhet från finskt landslagsspel. Senast kommer Niclas från spel i den tjeckiska högstaligan. Niclas utnyttjar sin storlek och sin atletiska kapacitet i målet genom ett tryggt men explosivt målvaktsspel. Under JVM, när Härenstam är borta, kommer Niclas backa upp Håkanson på ett bra sätt och skapa ett komplett målvaktspar under december och januari, säger målvaktstränare Calle Brattenberger på lagets sajt under söndagen.

Westerholm ansluter samtidigt som Härenstam lämnar och meddelas vara spelklar från 13 december. Därefter gäller avtalet fram till 9 januari då en eventuell JVM-final (5 januari) har hunnits spela för svensk del.

Source: Niclas Westerholm @ Elite Prospects