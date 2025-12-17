Södertälje fick tre utvisningar på kort tid vilket ledde till att Kalmar kunde ta ledningen.

SSK var sedan irriterade på domarna efter 6-5-förlusten.

– De letar utvisningar överallt, säger lagkaptenen Patrik Zackrisson till TV4.

Andreas Johansson och Patrik Zackrisson var irriterade efter SSK:s förlust. Foto: TV4/Skärmdump

Södertälje har varit på gång på sistone med sex vinster på de åtta senaste matcherna. Men mot topplaget Kalmar åkte SSK på en rejäl smäll.

Visserligen tog bortalaget ledningen med både 1-0 och 2-1, men sedan rann matchen iväg. Direkt vid nedsläpp efter 1-2-målet slarvade Niklas Arell med pucken vilket gjorde att George Diaco, helt fel spelare att ge bort pucken till, kunde ta sig igenom och sätta 2-2, bara sex (!) sekunder efter SSK:s ledningsmål.

Sedan drog Södertälje på sig tre utvisningar i rad på kort tid och på sitt tredje powerplay-tillfälle kunde även ta ledningen till 3-2. Det var sedan en stor ilska i Södertälje och framför allt tränaren Andreas Johansson var irriterad på domarna efter utvisningarna som ledde fram till Kalmars ledningsmål. Strax därefter kunde Kalmar utöka till 4-2 och i slutet av perioden tappade Södertälje pucken i powerplay vilket ledde till att Kalmar kunde kontra in 5-2 med en man mindre.

Irriterat i Södertälje: ”Letar utvisningar överallt”

Efteråt uttryckte SSK en frustration över att de fick flera utvisningar i rad innan Kalmar gjorde 3-2.

– Jag vet inte… Vill de ta utvisningar kan de väl leta utvisningar överallt. Så det är väl utvisningar. Sedan tycker jag ändå att vi gör ett bra jobb i ”fyran” men de bygger ett momentum och jag tycker inte att vi kan hantera spelet efteråt när vi blir fem igen. Vi blir lite för spretiga och har svårt att ta tillbaka spelet på något sätt, säger SSK-kaptenen Patrik Zackrisson till TV4 i pausen.

SSK reducerade i början av tredje perioden men det räckte inte hela vägen för bortalaget. Kalmar utökade igen till 6-3 men Södertälje skapade viss spänning genom att reducera till både 6-4 och 6-5 i slutet sedan Sebastian Dyk fullbordat ett hattrick. Men matchen slutade 6-5 till Kalmar som därmed tar sin åttonde raka seger i HockeyAllsvenskan. För Södertälje blir det nu en sällsynt förlust efter den senaste tidens formtopp.

Kalmar – Södertälje 6–5 (1-1,4-1,1-3)

Kalmar: Matthew Struthers 2, Arvid Westlin, George Diaco, Gustaf Westlund, Elliot Ekmark.

Södertälje: Sebastian Dyk 3, Patrik Zackrisson, Carter Ashton.

