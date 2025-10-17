Nytt fiasko för Södertälje: ”Det är tufft läge”

Södertälje förlorar hemma mot Almtuna med 2-1 efter straffar.

Nu har SSK bara en vinst på de senaste sex matcherna.

– Det är inte bra alls, säger Hampus Harlestam till TV4.

– Det blir en tuff resa att lösa, säger experten Per Svartvadet.

Andreas Johansson har en hel del att fundera kring. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

I onsdags åkte Södertälje på en rejäl smäll och förlorade med 5-2 borta mot bottenlaget Vimmerby. Under fredagen gick det inte mycket bättre för SSK.

Det favorittippade laget fortsätter sin kräftgång och hemma mot Almtuna blev det en ny förlust. Brett Stapley gav visserligen SSK ledningen i powerplay, hans första mål för säsongen, men där tog det roliga slut. Almtuna kvitterade snabbt, bara dryga minuten senare, genom Eric Bürger och det var 1-1 i matchen. Lagen bytte chanser hejvilt fram och tillbaka och skotten var 36-34 till SSK men de båda juniormålvakterna, Love Härenstam i Södertälje och Herman Liv i Almtuna, storspelade. Därför gick matchen till förlängning och sedermera även straffar.

Där kunde Almtuna avgöra sedan Mikkel Øby-Olsen gjort straffläggningens enda mål. 2-1 till Almtuna som också tar två poäng medan Södertälje får nöja sig med en ynka poäng.

– Det är inte bra alls. Vi måste göra mål, jag måste göra fyra mål minst i dag. Man kan skylla på allt möjligt men i slutändan kokar det ner till nogrannhet i avsluten. Det måste bli bättre bara, säger centern Hampus Harlestam till TV4 efter matchen.

Södertälje har bara plockat elva poäng på tio matcher och deras 22 mål framåt är tredje sämst i ligan.

– Vi kommer aldrig ge upp, det är en sak som är säker. Det sista som fattas är målen. Det måste komma nu, annars kommer vi inte vinna några matcher, säger Harlestam.

Experterna om Södertälje: ”Tufft läge”

Kvällens resultat innebär att Södertälje har förlorat fem av de sex senaste matcherna. Den enda segern under den perioden har kommit mot Östersund medan SSK har förlorat mot MoDo, Oskarshamn, Västerås, Almtuna och Vimmerby.

SSK:s elva poäng innebär att de fortsatt ligger utanför slutspel, på elfte plats.

– Det är tufft läge för Södertälje. Man gör inga mål och förlorar sådana här matcher som man tycker att man ska vinna och hamnar i det här läget i tabellen. Det är klart att självförtroendet trycks ner och man får höra hur dålig man är från alla runt omkring. Det blir en tuff resa att lösa, säger TV4-experten Per Svartvadet.

Expertkollegan Fredrik Söderström anser inte att SSK ska göra någon förändring på tränarsidan. Han anser i stället att Södertälje ska ha tålamod med nya huvudtränaren Andreas Johansson.

– Som tränare gör man det när resultaten inte går vägen. Men Södertälje har valt en ny väg. Nu ville man ha Andreas Johansson med ett annat ledarskap och man har byggt en annan typ av trupp. Då kan man inte kasta in handduken efter tio omgångar och helt byta spår. Däremot har Andreas Johansson ett digert arbete framför sig, säger Söderström.

Södertäljes nästa utmaning i HockeyAllsvenskan är en bortamatch mot Mora på onsdag.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects