Södertälje krossar Djurgården på Hovet och vinner med 5-0 i den femte semifinalen.

Nu har SSK då chansen att säkra en finalplats på torsdag.

– Det är ett tufft läge för Djurgården, säger TV4-experten Fredrik Söderström.

Marcus Eriksson och Södertälje krossar Djurgården på Hovet. Foto: Bildbyrån

Djurgården hade övertaget i HockeyAllsvenskans semifinal mot Södertälje då de vann med 7-3 i match två och 4-0 i match tre till DIF som hade ledningen med 2-1 i matcher. Men i söndags vann SSK med 2-0 för att kvittera serien till 2-2 i matcher.

I kvällens femte semifinal fick Djurgården också en mardrömsstart på Hovet. Egor Polin kom in i SSK:s lag i förra matchen efter att ha varit petad tidigare under semifinal-serien. Nu klev Polin då in och gjorde 1-0 till Södertälje efter knappt sex minuters spel. Bara några minuter senare kom även 2-0 för SSK då Amil Krupic utökade ledningen.

Tränarens hårtork: ”Kan inte bli mycket sämre”

Södertälje dominerade spelet och ledde skotten stort under periodens första halva då DIF hade svårt att ens komma upp och anfalla. Djurgården fick då också en rejäl hårtork av tränaren Robert Kimby.

– Södertälje vinner alla närkamper och lösa puckar. De känns coola, de ger och tar smällar. Hela laget kom ut bra. Djurgården har fått något att fundera på, säger TV4:s expertkommentator Per Svartvadet.

Djurgårdens Ludvig Rensfeldt var också rejält missnöjd med spelet i första perioden.

– Det är en dålig period. Vi måste slappna av och köra lite. Vi kan vara överens om att det inte kan bli mycket sämre, vi måste släppa ner axlarna och köra. Jag vet inte om det är nerver eller vad det är men vi får en tuff start och sedan känns det som att det rullar vidare bara. Det sades bra grejer i omklädningsrummet så ni ska få se ett annat Djurgården nu, säger Rensfeldt till TV4.

Överkörning av Södertälje: ”Tufft läge för Djurgården”

Djurgården kom ut bättre i början av andra perioden men efter att inte ha lyckats göra mål i powerplay vände spelet i stället. Egor Polin lyfter upp pucken och DIF-backen Jakob Ragnarsson missbedömde pucken och den gick då till Marcus Eriksson som kom fri mot Hugo Hävelid och lade in 3-0 till bortalaget.

– Det är ett paralyserat Djurgården och ett paralyserat Hovet. Det är helt knäpptyst här inne förutom den där tårtbiten från Södertälje-fansen, säger TV4:s programledare Lars Lindberg och får medhåll av experten Fredrik Söderström:

– Det är uddlöst, trubbigt och det är framför allt väldigt spöklikt i defensiven. Om du har satt dig i ett eländigt läge med 0-2, har du absolut inte råd att bjuda det. Det är ett tufft läge för Djurgården, säger Söderström.

Det skulle sedan också bli värre för Djurgården då Egor Polin klev fram igen. Han sköt ett skott utifrån som gick in bakom Hävelid och det var 4-0 (!) till Södertälje efter 40 minuters ishockey.

När den tredje perioden började bytte Djurgården målvakt då Viktor Andrén fick hoppa in i stället för Hugo Hävelid. Mindre än fyra minuter in i den tredje perioden fick sedan också Arvid Costmar matchstraff för en crosschecking i huvudet på SSK-backen Olli Vainio. Södertälje vann sedan matchen med hela 5-0 efter ett mål i powerplay.

Djurgården – Södertälje 0–5 (0-2,0-2,0-1)

Djurgården: –

Södertälje: Egor Polin 2, Amil Krupic, Marcus Eriksson, Nicolai Meyer.

Södertälje leder serien med 3-2 i matcher.