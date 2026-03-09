Bryter mardrömssviten – efter fem (!) år

Södertälje hade inte vunnit i Mora på 1 853 dagar – över fem år sedan.

Men efter 13 raka förluster i Dalarna bryter SSK den sviten – och tar ledningen i åttondelsfinalen.

– Vi visste om historiken i den här arenan, men nu skriver vi vår egen historia, säger Filip Engarås till TV4 efter segern.

Södertälje lyckades till slut knäcka Mora och leder åttondelsfinalen. Foto: Bildbyrån

Södertälje missade chansen att ta en topp sex-plats och gick i stället ställa om för att spela åttondelsfinal. Där ställdes de mot mardrömsmotståndet Mora IK för att göra upp i en kamp om en kvartsfinalplats i HockeyAllsvenskans slutspel.

Det blev en tajt och tät match där målen uteblev under en längre period. Södertälje var bättre under den första perioden och Mora var missnöjda över hur spelet såg ut under de första 20 minuterna.

– Jag tycker inte att vi har tillräckligt mycket slutspelskänsla. Vi är lite för passiva och mesiga, säger MIK:s Arvid Degerstedt kritiskt till TV4.

I den andra perioden var det däremot Mora som tog över spelet och hade flertalet chanser att ta ledningen. Men pucken ville inte in för något av lagen och 0-0 stod sig inför den sista perioden.

– Vi spelar lite slarvigt med pucken. Vi måste försöka hjälpa varandra, spela oss ur och spela med pucken. Spela bort deras press på ett bättre sätt. Vi behöver steppa upp här i tredje, säger SSK-backen Niklas Arell i pausen.

Love Härenstam håller nollan – SSK besegrar Mora

I tredje perioden kom dock till slut målen. Det var Södertälje som bröt dödläget. Viktor Liljegren gav bortalaget ledningen i powerplay och matchens första mål kom i den 43:e spelminuten. Mora jagade för att kunna kvittera men i stället ledde det till att SSK kunde utöka till 2-0. En puck studsade oturligt över klubban hos en Moraback vilket ledde till att Filip Engarås kunde komma fri mot Marcus Hellgren Smed och lägga in SSK:s andra mål i matchen. Mora försökte få kontakt i slutet av matchen men SSK-keepern Love Härenstam höll tätt och såg till att Södertälje kunde hålla undan och vinna med 2-0.

Därmed bryter Södertälje en lång trend mot just Mora.

Mora vann alla matcher lagen emellan i grundserien och har sju raka segrar mot Södertälje. Senast SSK besegrade Mora var den 30 oktober 2024. Uppe i Dalarna har Mora haft en ännu större fördel. Mora hade nämligen 13 (!) raka vinster hemma mot Södertälje. SSK hade inte lyckats vinna i Mora förrän den 10 februari 2021.

– Nu kan vi skippa det snacket. Det är klart att det är en historik i den här arenan, det vet man ju om. Men nu skriver vi vår egen historia, det är kul, säger Engarås till TV4 efter vinsten.

Nu lyckades dock Södertälje knäcka mardrömsmotståndet och tar ledningen med 1-0 i matcher i åttondelsfinalen. Nu vänder serien ner till Södertälje där den andra matchen spelas på onsdag.

Mora – Södertälje 0–2 (0-0,0-0,0-2)

Mora: –

Södertälje: Viktor Liljegren, Filip Engarås.

Södertälje leder serien med 1-0 i matcher.

Source: Love Härenstam @ Elite Prospects