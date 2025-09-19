Smällen: Topplagets målvaktsstjärna missar premiären

Björklöven går in i säsongen som topptippade när man i kväll besöker Mora för premiäromgången.

Då saknas stjärnmålvakten Frans Tuohimaa, 34.

Brynäs målvakt Frans Tuohimaa under final tre i SHL mellan Luleå och Brynäs.

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN / COP 159 / SE0314

Lokaltidningen Folkbladet har under veckan rapporterat om att Björklövens stjärnmålvakt Frans Tuohimaa har missat träningar i veckan.

För tidningen bekräftar på fredagen sportchefen Per Kenttä att 34-åringen missar premiären mot Mora i kväll.

”Indisponibel i kväll, borta cirka en vecka om allt går som det ska”, skriver Kenttä i ett sms till Folkbladet.

Förra säsongen var den finske målvakten i Södertälje, och lånades ut till Brynäs som back-up under slutspelet. Där blev det SM-silver för nykomlingen.

Kan missa flera matcher

Björklöven, vars i premiär Hockeyallsvenskan alltså går av stapeln i kväll, spelar sedan tre matcher till på åtta dagar. Därmed lär han missa flera matcher den kommande veckan.

Hemmamatcher mot AIK, Södertälje och en borta mot Östersund står på menyn nästa vecka för Umeå-laget.