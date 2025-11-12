Vimmerbys jätteskräll – vann borta mot ”löven”

Vimmerby vann med 3–1 mot Björklöven

Kevin Wennström avgjorde för Vimmerby

Andra raka segern för Vimmerby

Bottenlaget Vimmerby överraskade i hockeyallsvenskan när laget besegrade serieledande Björklöven på bortaplan. Matchen slutade 1–3 (1–0, 0–2, 0–1).

Björklöven hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.

Björklöven–Vimmerby – mål för mål

Liam Dower Nilsson gav Björklöven ledningen efter 11.12 framspelad av Jacob Olofsson och Oliwer Sjöström. Därefter fixade Vimmerbys Elliot Ekefjärd och Kevin Wennström att laget vände underläge till ledning med 1–2. 3.28 in i tredje perioden nätade Vimmerbys Elias Lindgren framspelad av William Alftberg och Anton Carlsson och ökade ledningen. Lindgren fullbordade därmed lagets vändning.

Björklöven har fyra vinster och en förlust och 19–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vimmerby har tre vinster och två förluster och 13–17 i målskillnad.

Vimmerby ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Björklöven fortfarande leder serien, fem poäng före Modo.

På fredag 14 november 19.00 spelar Björklöven borta mot Västerås och Vimmerby borta mot Mora.

Björklöven–Vimmerby 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (11.12) Liam Dower Nilsson (Jacob Olofsson, Oliwer Sjöström).

Andra perioden: 1–1 (32.48) Elliot Ekefjärd (Arvid Hurtig, Hugo Orrsten), 1–2 (39.22) Kevin Wennström (Arvid Hurtig, Nick Bochen).

Tredje perioden: 1–3 (43.28) Elias Lindgren (William Alftberg, Anton Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 4-0-1

Vimmerby: 3-0-2

Nästa match:

Björklöven: Västerås IK, borta, 14 november

Vimmerby: Mora IK, borta, 14 november