Efter värvningen – lånar ut talangen till Hockeyettan

AIK värvade in rutinerade Jonas Gunnarsson. Nu lånas Simon Carlsson ut till Väsby i Hockeyettan.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

I inledningen av säsongen var det Victor Brattström och Simon Carlsson, född 2005, som var AIK:s målvaktspar. Under hösten har båda dragits med skador och AIK valde då att agera och plocka in Jonas Gunnarsson. Veteranen har kommit in och startat tre raka matcher.

Det har gjort att Carlsson har haft ont med speltid den senaste tiden. Hans senaste start var den 3 oktober mot Troja/Ljungby.

För att 20-åringen ska fortsätta få speltid och utvecklas har AIK nu också hittat en lösning. Den unga målvakten har dubbelregistrerats för Väsby i Hockeyettan. Tanken är nu att han ska vara där på daglig basis. Vid behov kan däremot AIK kalla tillbaka honom.

Det var efter en stark säsong i U20 Nationell som AIK plockade upp Simon Carlsson. Han gjorde då även ett par starka matcher i Hockeyallsvenskan och den här säsongen har han fått chansen i fyra matcher med A-laget.

Source: Simon Carlsson @ Elite Prospects