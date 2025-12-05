Segerraden förlängd – när Björklöven besegrade Oskarshamn

Björklöven vann med 4–0 mot Oskarshamn

Björklövens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Theoklis Theocharidis matchvinnare för Björklöven

0–4 (0–1, 0–2, 0–1) blev det när Oskarshamn och Björklöven möttes i Be-Ge Hockey Center på fredagen. I och med detta har Björklöven fyra raka segrar i hockeyallsvenskan.

Björklöven höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Det var bortaseger nummer sju i rad för Björklöven.

SSK nästa för Björklöven

Björklöven tog ledningen efter 15 minuters spel genom Theoklis Theocharidis på pass av Philip Hemmyr.

Efter 3.14 i andra perioden nätade Bruno Osmanis framspelad av Philip Hemmyr och Gustaf Kangas och gjorde 0–2.

Gustav Possler gjorde dessutom 0–3 efter 10.35 på pass av Joel Mustonen och Oliwer Sjöström.

Björklöven gjorde också 0–4 genom Marcus Nilsson efter pass från Jacob Olofsson efter 18.35 i tredje perioden.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Oskarshamn på sjätte plats och Björklöven i serieledning.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter Oskarshamn Troja-Ljungby i SP Arena 14.00. Björklöven tar sig an SSK hemma 16.30.

Oskarshamn–Björklöven 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (15.15) Theoklis Theocharidis (Philip Hemmyr).

Andra perioden: 0–2 (23.14) Bruno Osmanis (Philip Hemmyr, Gustaf Kangas), 0–3 (30.35) Gustav Possler (Joel Mustonen, Oliwer Sjöström).

Tredje perioden: 0–4 (58.35) Marcus Nilsson (Jacob Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-0-3

Björklöven: 4-1-0

Nästa match:

Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, borta, 7 december

Björklöven: Södertälje SK, hemma, 7 december