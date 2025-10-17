SHL-lånet slog till – första målet i nya klubben

Bik Karlskoga vann med 4–1 mot Oskarshamn

Eero Teräväinen matchvinnare för Bik Karlskoga

Andra förlusten i följd för Oskarshamn

BIK Karlskoga vann mötet i hockeyallsvenskan på hemmaplan mot Oskarshamn, med 4–1 (0–0, 3–1, 1–0).

Bik Karlskoga–Oskarshamn – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Bik Karlskoga stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.03. 1-0 kom genom backtalangen Noel Fransén (på lån från Färjestad). Senare gjorde Eero Teräväinen 2-0 innan Alexander Ljungkrantz utökade ledningen till 3-0.

Oskarshamn reducerade dock till 3–1 genom Herman Träff med 3.31 kvar att spela av perioden. 13.10 in i tredje perioden slog Casper Haugen Evensen till på pass av Kalle Jellvert och ökade ledningen.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Oskarshamn är på tionde plats.

Onsdag 22 oktober 19.00 möter Bik Karlskoga Västerås hemma i Nobelhallen medan Oskarshamn spelar hemma mot Vimmerby.

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Andra perioden: 1–0 (23.51) Noel Fransén (Elias Ekström, Hampus Plato), 2–0 (30.11) Eero Teräväinen (Gustaf Thorell, Henrik Björklund), 3–0 (30.54) Alexander Ljungkrantz (Elias Ekström, Noel Fransén), 3–1 (36.29) Herman Träff (Pontus Näsén, Teemu Olavi Lepaus).

Tredje perioden: 4–1 (53.10) Casper Haugen Evensen (Kalle Jellvert).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 2-0-3

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

Bik Karlskoga: Västerås IK, hemma, 22 oktober

Oskarshamn: Vimmerby HC, hemma, 22 oktober