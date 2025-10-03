Västerås vinner igen – tar andra raka segern

Västerås vann med 3–1 mot Almtuna

Hemmalaget Västerås tog hem de tre poängen efter seger mot Almtuna i hockeyallsvenskan. 3–1 (2–0, 1–0, 0–1) slutade matchen på fredagen.

Västerås tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fyra minuter. Efter 5.35 i andra perioden slog Hugo Lejon till på pass av Oskar Kvist och Max Karlsson och gjorde 3–0. 14.06 in i tredje perioden nätade Almtunas Victor Aronsson Aronsson framspelad av Mikkel Oby Olsen och reducerade. Men mer än så orkade Almtuna inte med.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Västerås med 10–12 och Almtuna med 8–15 i målskillnad.

Nästa motstånd för Västerås är Modo Hockey. Almtuna tar sig an Bik Karlskoga borta. Båda matcherna spelas onsdag 8 oktober 19.00.

Västerås–Almtuna 3–1 (2–0, 1–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (2.33) Tim Friberg (Jimmie Jansson, Joel Kant), 2–0 (6.24) Oscar Lawner (Konstantin Komarek, Kim Rosdahl).

Andra perioden: 3–0 (25.35) Hugo Lejon (Oskar Kvist, Max Karlsson).

Tredje perioden: 3–1 (54.06) Victor Aronsson Aronsson (Mikkel Oby Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 2-0-3

Almtuna: 2-0-3

Nästa match:

Västerås: Modo Hockey, hemma, 8 oktober

Almtuna: BIK Karlskoga, borta, 8 oktober