”Lövens” kross i toppmötet – rycker i toppen

Björklöven vann med 6–3 mot Kalmar

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Oscar Tellström matchvinnare för Björklöven

Björklöven tog en tung seger på hemmaplan mot Kalmar i toppmötet i hockeyallsvenskan på söndagen. Matchen slutade 6–3 (3–2, 2–0, 1–1).

Björklöven–Kalmar – mål för mål

Björklöven spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 13.49 i andra perioden nätade Oscar Tellström på pass av Liam Dower Nilsson och Gustav Possler och gjorde 4–2.

Albin Lundin gjorde dessutom 5–2 efter 18.45 framspelad av Lenni Killinen och Marcus Nilsson. 5.33 in i tredje perioden nätade Kalmars Victor Laz på pass av Valdemar Johansson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Kalmar.

Björklöven punkterade matchen med ett 6–3-mål med 1.41 kvar att spela på nytt genom Oscar Tellström. 6–3-målet blev matchens sista.

Björklövens Oscar Tellström stod för två mål och ett assist.

Nästa motstånd för Björklöven är Almtuna. Kalmar tar sig an SSK hemma. Båda matcherna spelas onsdag 19 november 19.00.

Björklöven–Kalmar 6–3 (3–2, 2–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (1.37) Axel Ottosson (Jakob Ihs-Wozniak, Lucas Nordsäter), 1–1 (6.51) Eddie Levin (Wilhelm Westlund, Elliot Ekmark), 2–1 (10.31) Axel Ottosson (Oscar Tellström, Jakob Ihs-Wozniak), 2–2 (16.35) Wilhelm Westlund (Andrew Vanderbeck, Jesper Lindén), 3–2 (17.45) Liam Dower Nilsson (Theoklis Theocharidis, Olli Vainio).

Andra perioden: 4–2 (33.49) Oscar Tellström (Liam Dower Nilsson, Gustav Possler), 5–2 (38.45) Albin Lundin (Lenni Killinen, Marcus Nilsson).

Tredje perioden: 5–3 (45.33) Victor Laz (Valdemar Johansson), 6–3 (58.19) Oscar Tellström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 4-0-1

Kalmar: 3-0-2

Nästa match:

Björklöven: Almtuna IS, borta, 19 november

Kalmar: Södertälje SK, hemma, 19 november