Seger för Almtuna – steg åt rätt håll mot Nybro

Almtuna vann med 2–1 mot Nybro

Frederik Schlyter avgjorde för Almtuna

Fjärde förlusten i rad för Nybro

Almtuna har haft en tuff period med fem förluster i följd i hockeyallsvenskan. Men hemma mot Nybro bröts den sviten. Det blev 2–1 (1–0, 0–1, 1–0) i matchen i Upplandsbilforum Arena.

Frederik Schlyter stod för Almtunas avgörande mål 17.03 in i tredje perioden.

Resultatet innebär att Nybro nu har fyra förluster i rad.

Almtuna–Nybro – mål för mål

Almtuna tog ledningen efter fyra minuter genom Melvin Wersäll efter pass från Lucas Stockselius och Eric Bürger.

Efter 8.25 i andra perioden slog Juho Liuksiala till på pass av Kalle Holm och Hugo Gabrielson och kvitterade för Nybro.

17.03 in i tredje perioden slog Frederik Schlyter till framspelad av Jacob Grönhagen och Lukas Smith och avgjorde matchen.

På lördag 27 december 15.00 spelar Almtuna borta mot Modo Hockey och Nybro borta mot Troja-Ljungby.

Almtuna–Nybro 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (4.28) Melvin Wersäll (Lucas Stockselius, Eric Bürger).

Andra perioden: 1–1 (28.25) Juho Liuksiala (Kalle Holm, Hugo Gabrielson).

Tredje perioden: 2–1 (57.03) Frederik Schlyter (Jacob Grönhagen, Lukas Smith).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 1-1-3

Nybro: 1-1-3

Nästa match:

Almtuna: Modo Hockey, borta, 27 december 15.00

Nybro: IF Troja-Ljungby, borta, 27 december 15.00