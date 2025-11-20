SHL-lånet sågar sig själv: ”Inte där jag vill vara”

Västerås gästade Oskarshamn under onsdagskvällen i hopp om att ta sig upp på topp sex. Så blev dock inte fallet och västmanlänningarna fick åka hem tomhänta. Efter matchen var Hugo Lejon besviken på sin egen insats.

– Jag precis som alla andra behöver upp i nivå varje kväll, steppa upp rejäla steg, säger 20-åringen till VLT.

Hugo Lejon. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Efter den fem matcher långa vinstsviten innan landslagsuppehållet har det gått knackigt för Västerås. Under onsdagskvällen gästade västmanlänningarna en topp sex-konkurrent i form av Oskarshamn, och hoppades på att närma sig ligans övre skikt. Det var dock Oskarshamn som gick vinnande ur matchen, då Västerås hade svårt att komma till riktigt farliga lägen och inte lyckades spräcka Olof Gliffords nolla.

Efter matchen var Hugo Lejon besviken på lagets insats.

– Vi kommer inte alls upp i nivå. Det känns som att vi är för slarviga och gör inte det vi gjorde förra matchen mot Nybro. Vi behöver hitta en jämn nivå istället för att hålla på så här och spela bra i varannan match, säger forwarden till VLT.

”Steppa upp rejäla steg”

Hugo Lejon är på lån till den Hockeyallsvenska klubben från Brynäs – 20-åringen har haft svårt att hitta en jämn nivå och har noterats för åtta poäng (4+4) på 20 matcher.

– Sen måste jag skita lite i att det inte studsar min väg varje gång, istället våga fortsätta utmana och hålla det på en bra nivå.

Efter förlusten mot Oskarshamn ligger Västerås på en åttonde plats i den Hockeyallsvenska tabellen. Härnäst väntar Vimmerby på hemmaplan för de gulsvarta, då hoppas Lejon att laget kan göra en bättre prestation.

– Allmänt sätter vi oss i situationer vi inte ska göra. Jag kan bara prata för mig själv, jag tappar alldeles för mycket puck och är inte där jag vill vara. Jag precis som alla andra behöver upp i nivå varje kväll, steppa upp rejäla steg.

Source: Hugo Lejon @ Elite Prospects