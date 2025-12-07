MoDo agerar efter missnöjet under hösten och ersätter Mattias Karlin med Fredrik Andersson. Direkt efter beskedet ger nu 57-åringen sina tankar till hockeysverige.se.

– Jag känner mig otroligt delaktig i det vi har gjort och åstadkommit, säger den nye huvudtränaren.

Fredrik Andersson och Thomas Rhodin ska nu leda MoDo. Foto: Bildbyrån (montage).

26 spelade matcher, tolv vinster och 47 poäng.

Efter en höst där denna rad blivit verklighet i Hockeyallsvenskan har MoDo valt att göra om i ledarstaben. Både Mattias Karlin och Mikael Sundell får sparken och ny huvudtränaren blir istället Fredrik Andersson. 57-åringen som anslöt under slutet av nedflyttningsåret i SHL.

Hockeysverige.se fick tag på Andersson direkt efter det snabba beskedet om att han nu ska leda laget.

– Det här har varit ett väldigt snabbt beslut. Jag fick frågan igår om jag var intresserad att ta över jobbet, men det är inget lätt beslut tycker jag, säger han och förklarar.

– Det handlar om två saker. En sak är den lojalitet jag känner för de jag jobbat med, men sen är det klart att jag också känner mig otroligt delaktig i det vi har gjort och att det vi åstadkommit så här långt. Vi är ju ett team som jobbat tillsammans. I slutändan så hamnade det på att jag någonstans skrev på kontrakten när jag kom hem till MoDo, att jag ville vara med på resan och försöka ta oss tillbaka. Det vill jag gärna fortsätta. Tycker då klubben att jag kan vara rätt kille för det, då är jag beredd att satsa allt och ge allt jag har för att klara av den uppgiften.

Andersson berättar att han ännu inte har hunnit träffa spelargruppen i egenskap av ny huvudtränare.

– Nej, jag vill också prata med Mattias och Micke som jag har jobbat tätt med. Det blir nästa samtal jag ska ta och ringa. Sen får vi ta gruppen imorgon när vi kommer in på träningen.

Fredrik Andersson: ”Kommer inte bli stora förändringar”

Fredrik Andersson har en lång erfarenhet som ledare i olika roller, däribland sportchefsrollen som Henrik Gradin nu sitter på i MoDo som den som tar besluten. Samtidigt lider han med sin kollega som nyligen blivit av med jobbet.

– Jag har själv varit i Mattias situation och fått gå från lag. Jag lider oerhört mycket med både Micke och Kalin, att det här måste ske. Vi försökte skapa de förutsättningar vi tror på är de bästa för att vi ska vinna hockeymatcher, men laget ska utföra det också. Vi måste vara ett team med både ledare och spelare, som gör det tillsammans. Vi har försökt göra det, men sen har vi inte fått de resultat vi velat ha. Stundtals har vi speladt bra hockey, som igår till exempel, men de matcherna mot Troja och Vimmerby som kanske blev droppen, det är det som har gjort att vi står i den här situationen idag, säger han.

Att det nu ska bli några stora förändringar i hur MoDo spelar är inte något Andersson menar.

– Det är klart att Mattias har haft huvudansvar och styrt det som han vill, men vi har ändå kommit in med våra funderingar. Det kommer inte att bli stora förändringar, men små justeringar, och framförallt i det här med energinivån – att vara där varje dag för att kriga för varandra som vi gjorde igår. Dit måste vi komma för att vi ska kunna vinna fler hockeymatcher.

Får in ny energi i Rhodin: ”Kommer få en stor del”

Intill sig får Andersson även ny energi i form av Färjestads tidigare GM och assisterande tränaren Thomas Rhodin.

– Han är van i de här rollerna. Han har dessutom en karriär bakom sig av att spela på högnivå, så han kommer att tillföra en hel del. Framförallt kommer han säkert ha sina idéer som han tagit med sig från Färjestad. Det kanske är saker vi ska implementera i vårt spel och se vad vi ska göra, men jag tror att han kommer att få en stor del i det här. Vi ska förhoppningsvis samarbeta på ett jäkligt bra sätt, säger Andersson.

En del i det, utöver energinivån, menar Andersson, är att spela enklare och rakare.

– Vi vill spela lite snabbare än vad vi har gjort så här långt. Det är väl det jag känner att vi kan göra. Jag tycker också att vi spelat lite på utsidan och måste bli lite rakare. Sen är det här saker vi har pratat om med killarna under lång tid. Sen är det också så att laget är kanske inte byggt… MoDo är vana vid att vara ett lag som spelar med hög fart, men nu har man gått mot lite större och starkare spelare. Då blir man inte lika snabb. Det här måste vi kombinera lite grann, men jag tycker ändå att vi kan bli lite snabbare i vårt spel, avslutar han.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects