Så ska Mora få hål på JVM-stjärnan: ”Göra det jävligt obekvämt”

Love Härenstams flytt till Södertälje blev en succé.

Efter JVM-guldet har han fortsatt vara i storform – och i första åttondelen mot Mora IK spikade han igen fullständigt.

Nu berättar Mora om planen för hur man ska få hål på honom.

Mora IK förlorade en jämn första åttondel mot Södertälje SK i Hockeyallsvenskan, efter två mål i den tredje perioden av bortalaget.

Love Härenstam, 19, var svaret på varför Mora inte fick in pucken. Med 26 räddade skott blev han matchhjälte i en match där SSK gjorde mål som båda får läggas på något av ett turkonto.

”Det är bara galet”

För Mora Tidning berättar nu Oscar Dahlgren, huvudtränare för Mora IK hur de ska göra för att få hål på honom i match två.

– Jag tycker i mångt och mycket att den här zontiden vi lyckas skapa gör vi för att vi spelar med ett bra tålamod. Vi behöver behålla det tålamodet, men balansera upp och kanske ha ännu mer attackspel, säger han till tidningen.

– Love (Härenstam) är en för bra målvakt för att kunna stå och se puckar. Vi måste in i ansiktet på och göra det jävligt obekvämt för honom om vi ska kunna peta in puckar. Sen har vi bud på att göra mål. Vårat första powerplay i dag, att returskottet inte går in där är bara galet.

Vad gäller räddningsprocent var Härenstam fjärde bäst i grundserien på 32 spelade matcher. Gällande insläppta mål per match med 1.81 per match. Där är han tvåa efter Olle Eriksson Ek, som ”bara” spelat 25 matcher men också släppt in endast 1.62 mål per match.

Starka nummer från en 19-årig målvakt.

