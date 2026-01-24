Björklöven studsar tillbaka efter chockförlusten

Björklöven-seger med 4–1 mot Vimmerby

Axel Ottosson avgjorde för Björklöven

Andra raka förlusten för Vimmerby

En jämn match mellan hemmalaget Vimmerby och gästande Björklöven avgjordes först i tredje perioden. Då drog Björklöven ifrån och vann matchen i hockeyallsvenskan med 4–1 (0–0, 1–1, 3–0).

Vimmerby nästa för Björklöven

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

14.46 in i andra perioden gjorde Björklöven 1–0 genom Fredrik Forsberg på straff. Efter 17.08 i andra perioden nätade Filip Fornåå Svensson framspelad av Johan Mörnsjö och Oskar Lindgren och kvitterade för Vimmerby.

I tredje perioden var det Björklöven som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Axel Ottosson, Gustav Possler och Oscar Tellström.

Det här betyder att Vimmerby ligger kvar på tolfte plats i tabellen och Björklöven på första plats.

De båda lagen möts igen onsdag 28 januari 19.00.

Vimmerby–Björklöven 1–4 (0–0, 1–1, 0–3)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Andra perioden: 0–1 (34.46) Fredrik Forsberg, 1–1 (37.08) Filip Fornåå Svensson (Johan Mörnsjö, Oskar Lindgren).

Tredje perioden: 1–2 (40.38) Axel Ottosson (Oscar Tellström, Liam Dower Nilsson), 1–3 (43.45) Gustav Possler (Jakob Ihs-Wozniak, Axel Ottosson), 1–4 (55.44) Oscar Tellström (Albin Lundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 2-1-2

Björklöven: 3-0-2

Nästa match:

Vimmerby: IF Björklöven, borta, 28 januari 19.00

Björklöven: Vimmerby HC, hemma, 28 januari 19.00