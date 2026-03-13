Ryktades vara klar för MoDo – här är backens nya klubb

Enligt både Expressen och Örnsköldsviks Allehanda var Ryan O’Rourke klar för MoDo i december.

Men värvningen i krisen blev inte av.

Nu står det klart var han kommer att spela framöver.

Ryan O’Rourke stannar i Nordamerika. Foto: Bildbyrån

Den 23-årige backen Ryan O’Rourke har varit föremål för rykten om flytt till svensk hockey. Inte minst MoDo, där Expressen och Örnsköldsviks Allehanda i decmember placerade honom som klar för spel i klubben. Detta under en period då det rådde kris i MoDo och förstärkningar var ett måste.

Klar för ny klubb – stannar i Nordamerika

Men han dök aldrig upp i MoDo. I stället spelade han kvar i AHL. Då tillhörde han Montreal Canadiens AHL-organisation Laval Rocket.

På fredagen står det dock klart att han byter klubb. Detta i en trejd med Ottawa Senators. Därmed byter han till Belleville Senators, Ottawas AHL-lag. Där spelar bland andra Oskarshamn-produkten Olle Lycksell och den tidigare Rögle-forwarden Oskar Pettersson, Men även den tidigare stjärnbacken i Malmö, Lassi Thomson.