AIK:s ilska i förlusten: ”Slår fan av halva läppen på honom”

AIK förlorar den första kvartsfinalen mot Björklöven.

Då är tränaren Roger Melin ilsken på domarna då en hög klubba på Oliver Tärnström missades precis innan Björklövens avgörande 3-2-mål.

– Det är otroligt tråkigt att fyra domare kan missa det. Han slår av fan halva läppen på honom, säger Melin till TV4.

Roger Melin var irriterad efter att den höga klubban på Oliver Tärnström missades av domarna.

Foto: TV4/Skärmdump & Emma Wallskog/Bildbyrån

I kväll klev Björklöven och AIK in i slutspelet i HockeyAllsvenskan och inleder därmed kampen om att gå upp till SHL. Ligans bästa offensiva lag ställs då mot det bästa laget i ligan under säsongens andra halva i ett hett möte.

Det skulle dröja till den andra perioden innan det första målet kom. Spelgeniet Marcus Nilsson spelade ner till Maxime Fortier som klippte till direkt och sköt ett skott som letade sig in bakom AIK-målvakten Victor Brattström. Stockholmarna skulle dock svara och lyckades kvittera, bara 45 sekunder innan pausvilan.

Jordy Bellerive kom helt fri i slottet och efter passning av Gerry Fitzgerald kunde Bellerive skicka in 1-1 i matchen. Målet videogranskades för kontakt på Björklövens målvakt Melker Thelin men målet godkändes och det var 1-1 efter två spelade perioder. När den tredje perioden började klev firma Bellerive/Fitzgerald fram igen. Jordy Bellerive har varit en av AIK:s bästa spelare sedan Roger Melin klev in som tränare och han satte nu sitt andra mål för matchen. Fitzgerald spelade fram igen och Bellerive sträckte bara fram sin klubba och styrde in 2-1 för AIK.

Björklöven kom dock tillbaka och kunde kvittera till 2-2 sedan Jacob Olofsson stått för en fin aktion, vunnit pucken bakom mål och sedan gått köksvägen varpå han kunde slå in sin egen retur för att kvittera matchen. Senare i perioden kunde ”Löven” även ta ledningen. Lagkaptenen Axel Ottosson kom i ett friläge och gjorde inga misstag utan satte 3-2 bakom Brattström.

AIK:s ilska mot domarna i förlusten: ”Blir så jävla irriterad”

Det var dock irriterat i AIK efter målet då Oliver Tärnström hade fått en klubba i ansiktet så att han började blöda strax innan målet. Men domarna missade det hela och i stället kune Ottosson kontra in 3-2. Det kom också att bli avgörande kunde vinna matchen med 5-2 då den tidigare AIK-backen Mathew Maione smällde in 4-2 i powerplay och Gustav Possler gjorde 5-2 i tom kasse.

Efteråt var Roger Melin irriterad att domarna missade den höga klubban som ledde till Björklövens 3-2-mål.

– Vi skulle ha haft ett fyra minuters powerplay men i stället får de ett friläge och avgör matchen på det. Det är otroligt tråkigt att fyra domare kan missa det. Han slår av fan halva läppen på honom, säger Melin till TV4 och fortsätter:

– Det är så sorgligt eftersom att det blir helt avgörande för matchen. Jag blir så jävla irriterad så jag vet inte vad jag ska säga. Det blir så tråkigt att förlora på det sättet.

Björklövens tränare Daniel Rahimi höll dock inte med Melin i sin kritik mot domarna.

– Ska vi börja diskutera enskilda domslut? Nu leder ju det till att vi gör mål, absolut. Men vi kan inte lasta domarna för det. Det finns så många situationer där ute, det händer massa saker och det går fort, det går säkert att hitta några på oss och några på dem. Nu blir resultatet att vi tar ledningen och jag förstår att det är tufft men det är tufft och hett där ute och det går fort, man kan inte lasta domarna för det, säger Rahimi till TV4.

Lagen möts igen uppe i Umeå på onsdag kväll för match två i kvartsfinal-serien.

Björklöven – AIK 5–2 (0-0,1-1,4-1)

Björklöven: Maxime Fortier, Jacob Olofsson, Axel Ottosson, Mathew Maione, Gustav Possler.

AIK: Jordy Bellerive 2.

Björklöven leder serien med 1-0 i matcher.