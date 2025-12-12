Räddade poäng sent – MoDo förlorade ändå

Kalmar besegrade MoDo i toppmötet på fredagen.

Efter en galen avslutning kunde Kalmar först avgöra i förlängningen.

MoDo fick lämna med en poäng. Foto: Patric Söderström / BILDBYRÅN / COP 347 / PT0019

Förra lördagen vann MoDo i Karlskoga med 2–0. Dagen efter sparkades Mattias Karlin efter den tuffa start på säsongen som MoDo gått igenom. Den första matchen under Fredrik Andersson som huvudtränare vann man med 6–5 efter förlängning mot Oskarshamn.

På fredagen såg Fredrik Andersson ut att åka på sin första förlust som huvudtränare för MoDo.

För topplaget Kalmar såg ut att bli ett nummer för stort, och det såg länge ut som att bara ett mål räckte för att besegra ångermanlänningarna. Det kom i den sista perioden genom Elliot Ekmark. Just Ekmark gjorde även 2–0, men målet dömdes bort.

Kalmar tappade segern sent

Därmed skulle Kalmar inte få fira tre poäng i toppmötet. I stället lyckades Jesper Olofsson kvittera till 1–1, med bara två minuter kvar.

Matchen var jämn och ett oavgjort resultat efter ordinarie tid var inte orättvist.

Men Kalmar lyckades ta extrapoängen i förlängning genom ett avgörande mål av kanadensaren Liam Hawel. Målet gör att Kalmar behåller andraplatsen på 56 poäng, sex före MoDo som är fyra.