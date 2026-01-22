Profilen fälls för förstärkning: ”Försöker lura domarna”

Eddie Levin, 25, fälls för förstärkning.

Händelsen skedde i Kalmar HC:s överlägsna derbysegern mot Nybro Vikings med 4–0.

Eddie Levin fälls för förstärkning. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0441

Eddie Levin har gjort 30 poäng på 33 matcher den här säsongen och är en dominant spelare i Hockeyallsvenskan. Han har också lånats ut till HV71 under säsongen. Dessutom ryktas det om att han är klar för Växjö Lakers till nästa säsong. Detta enligt Expressen.

Men på onsdagen stod han för en förseelse som han nu straffas hårt för.

”Försöker lura domarna”

I anmälan stod det följande:

”17 sekunder in i period 3 anfaller Kalmar efter högerkanten. Puckförande Kalmar nr 68, Eddie Levin, fintar och går insida på Nybro nr 53, Jesper Mångs, som sveper med klubban och träffar ena skridskon. Eddie reagerar genom att falla framåt. Kalmar nr 68, Eddie Levin, anmäls för Embellishment då han försöker lura domarna att döma utvisning”.

Senare stod det klart att han fälldes för tilltaget och tvingas betala böter. Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd har beslutat att Eddie Levin tvingas böta 5 000 kr.



