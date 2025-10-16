Philip Hemmyr har visat framfötterna i Björklöven under säsongsinledningen.

Nu belönas talangen med ett A-lagskontrakt.

– Philip har definitivt visat att han är värd det, säger tränaren Magnus Bogren till Västerbottens-Kuriren.

Philip Hemmyr skriver A-lagskontrakt med Björklöven.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Inför gårdagens match i Hockeyallsvenskan mot Almtuna meddelade Björklövens talang Philip Hemmyr via mediakuben att han tecknat ett treårskontrakt med Björklöven.



Den 18-årige forwardstalangen har visat framfötterna i det hockeyallsvenska topplaget under säsongsinledningen och har noterats för tre poäng (2+1) på nio matcher.



– Enormt glad är jag. Philip har definitivt visat att han är värd det. Han utvecklas hela tiden och gör ett enorm jobb både i A-laget och i juniorerna så han är absolut värd det, säger tränaren Magnus Bogren till Västerbottens-Kuriren.

Varvar mellan U20 och A-laget

Hemmyr, som är född 2007, debuterade i Björklövens A-lag redan under förra säsongen, där han fanns ombytt i fem matcher i Hockeyallsvenskan. Den här säsongen har han varvat spel i A-laget med U20-laget, där han stått för sex poäng (3+3) på lika många matcher.



Framöver kommer Björklöven vilja balansera spel med A-laget med spel i U20.



– Vi måste ha en balans i det hela. Han behöver spela hockey också och just nu gör han det så bra att han är inne i laget här. Samtidigt är det viktigt att han får spela lite juniorhockey och vara där så det gäller att hitta en lagom nivå på det så att han får någon återhämtning också, säger Bogren.











