Västerås IK går tungt både ekonomiskt och sportsligt.

Tränaren Peter Andersson håller inte igen efter kvällens förlust mot MoDo.

– Vi har jätteproblem i klubben, säger Andersson till TV4.

Peter Andersson är uppgiven över Västerås situation. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Efter kvällens 3-2-förlust borta mot MoDo har Västerås nu förlorat alla sina senaste tio matcher. De tangerar därmed klubbrekordet för flest antal förluster i rad. Klubben ligger därmed näst sist i HockeyAllsvenskan med bara 27 poäng efter 29 matcher.

Samtidigt har klubben stora ekonomiska bekymmer. Nyligen uttalade sig ordföranden Caroline Moselius i klubbens egna kanaler att VIK går mot ett minusresultat för andra året i rad. I sådana fall skulle Västerås riskera sin elitlicens och tvingas få dispens för att ens fortsätta spela i HockeyAllsvenskan.

Peter Andersson kritiserar Västerås: ”Styrelsefråga”

Klubben har alltså en tuff situation samtidigt som laget går oerhört tungt på isen och även riskerar nedflyttning sportsligt eftersom de just nu ligger på kvalplats. Under den rådande situationen har Västerås också ett stort antal spelare på frånvarolistan och nyligen gick klubben också skilda vägar med Hugo Lejon, som i stället gick till Vimmerby.

Efter kvällens förlust mot MoDo fick tränaren Peter Andersson frågan om han vill att klubben agerar genom att förstärka truppen.

– Det är en styrelsefråga, svarar Andersson kort.

Sedan breder tränaren ut sitt svar och är även kritisk mot klubben.

– Det är svårt att handla på Ica om du inte har några pengar, säger Peter Andersson först skämtsamt innan han fortsätter:

– Vi framför ju vad vi tycker till våra närmaste medarbetare, sedan är det upp till dem om de vill samma sak som oss eller hur situationen ser ut. Jag tänker inte stå och hymla här utan vi har jätteproblem i klubben. Vi måste på något sätt försöka lösa det.

”Slänger klubben under bussen”

I eftersnacket diskuterades sedan Peter Anderssons uttalande av kommentatorn Lars Lindberg och expertkommentatorn Per Svartvadet.

– Han slänger väl ändå lite klubben under bussen där?, frågar Lindberg till Svartvadet som sedan svarar:

– Det är klart att en tränare vill alltid ha så mycket bra spelare som möjligt men styrelsen försöker bromsa det på något sätt. Men om det inte finns pengar, då finns det inte pengar. Då får man gå externt och ragga pengar, sedan måste man ju hitta spelare också. Det finns spelare som kan vara billigare än man tror.

Västerås IK har i nuläget fem poäng upp till Almtuna och Vimmerby på säker mark.

