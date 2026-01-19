Peter Andersson får sparken av Västerås

Peter Anderssons Västerås IK är jumbo i Hockeyallsvenskan.

Nu står det klart att den erfarne huvudtränaren får lämna klubben.

– Vi går skilda vägar, bekräftar Peter Andersson för Expressen.

Peter Andersson får lämna Västerås IK. Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

Niklas Johansson blir inte kvar som sportchef till nästa år. Inte heller huvudtränaren Peter Andersson, som skulle förändra kulturen i klubben, blir kvar. Han får nämligen sparken med omedelbar verkan. Efter en tuff resultatrad ligger laget nu sist i Hockeyallsvenskan och då väljer Västerås att agera.



Enligt tidningens uppgifter är det lagets assisterande tränare Johan Gustafsson som tar över.

