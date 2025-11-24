Petade DIF-veteranen lånas ut: ”Haft ont om speltid”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Daniel Brodin, 35, har haft det tufft med speltiden i Djurgården.

Nu lånas han ut – till suveräna serieledaren i Hockeyallsvenskan.

– Vi är tacksamma att Djurgården hade möjligheten att låna ut Daniel till oss, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.

Daniel Brodin lämnar Djurgården – för tillfället.

Foto: Bildbyrån

Björklöven går som tåget i Hockeyallsvenskan och ser just nu ut som den givna kandidaten att ta sig hela vägen till SHL för första gången sedan säsongen 2000/01.

Samtidigt har SHL-nykomlingen Djurgården också tagit sin liga med storm och ligger i toppskiktet av den högsta ligan i seriepyramiden. Men på grund av Niklas Wikegårds upprustning av truppen har flera spelare hamnat vid sidan om. En av dem är 35-årige Daniel Brodin som kom hem som en prestigevärvning inför degraderingen till Hockeyallsvenskan.

”Vi är tacksamma”

Med tiden har han fått allt mindre speltid och i år har han på sju matcher (av Djurgårdens 21 spelade) som mest spelat tolv och en halv minut i matchen mot Timrå den 27 september.

Nu står det klart att veteranen lämnar på lån. Det är alltså den hockeyallsvenska serieledaren Björklöven som agerar och tar in spelaren på lån. Det gäller i fem matcher framöver.

– Vi är tacksamma att Djurgården hade möjligheten att låna ut Daniel till oss. Han är en spelare som passar bra in i det vi söker just nu, säger sportchefen Per Kenttä till klubbens hemsida.

Niklas Wikegård säger till Djurgårdens hemsida att han kommer tillbaka inför JVM – då han ska användas mer igen.

– Vi är glada över att Brodin får spela matcher med ett högpresterande Björklöven. Han har haft ont om speltid under hösten, den här lösningen kommer därför att vara till nytta både för spelaren och för oss som förening.

Source: Daniel Brodin @ Elite Prospects