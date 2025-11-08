Vimmerby har redan förstärkt truppen med ett par nyförvärv.

Men nu har bottenlaget fått loss externa medel – i jakten på en stjärnvärvning.

– Den plånboken finns inte att plocka in en Fredrik Forsberg-typ, säger sportchef Pelle Johansson till Dagens Vimmerby.

Vimmerby har redan värvat Elias Lindgren och Hugo Orrsten, men söker ytterligare nyförvärv. Foto: Bildbyrån (Montage)

Vimmerby har varit aktiva på marknaden den senaste tiden efter en tung start på säsongen i HockeyAllsvenskan. Den småländska klubben har värvat både backen Elias Lindgren från Södertälje och unge centern Hugo Orrsten som tidigare varit utlånad till Mora från Örebro.

Men Vimmerby är inte färdiga där. De söker fortfarande aktivt på marknaden och har nu även fått loss pengar för att kunna stärka laget ytterligare.

– Vi kommer få hjälp av externa medel kring något ytterligare som ska in. Det är ett gäng sponsorer som är villiga att lägga in en peng om vi hittar rätt spelare. Gör vi det så finns det utrymme, säger sportchefen Pelle Johansson till Dagens Vimmerby.

Vimmerby jagar ny toppforward

I fjol lyckades Vimmerby få in George Diaco mitt under säsongen som gjorde jättesuccé och var en stor bidragande faktor till att Vimmerby höll sig kvar i HockeyAllsvenskan. Till årets säsong värvades kanadensaren Colson Gengenbach för att ersätta Diaco som lagets främsta offensiva hot. Men Gengenbach lyckades inte och lämnade efter bara 1+3 på elva matcher.

Nu jagar Vimmerby en ny toppforward som ska fylla det tomrummet som finns kvar efter Diaco.

– Spets vet jag inte om man ska säga, men vi söker någon som bryter mönstret lite. En garanterad målskytt finns det inte många av. Den plånboken finns inte att plocka in en Fredrik Forsberg-typ som det är målgaranti på. Vi får hitta någon som vi tror kan vara en sådan spelare, säger Pelle Johansson.

Tack vare att Vimmerby har fått loss externa medel kommer de nu att kunna värva från den högre hyllan.

– Det är väl ändå tanken och absolut kan det vara så, men med det sagt så måste det vara rätt. Vi ska inte ta första bästa som dyker upp det. Det är också att om man väntar lite, så växer pengen. Då kan det vara en månad mindre att betala.

Vimmerby ligger just nu näst sist i HockeyAllsvenskan med 16 poäng efter 15 omgångar.

Source: Vimmerby HC @ Elite Prospects