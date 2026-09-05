Hockeyallsvenskan

Klart: Zackrisson kapten i Leksand - igen

Publicerad 05 september 2026 12:02
Martin Jansson
Martin Jansson
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Patrik Zackrisson lämnade Leksand efter fem raka säsonger som kapten. Tillbaka i Dalarna får nu veteranen tillbaka "C:et" omgående, meddelar klubben via en video på sin Instagram.

Patrik Zackrisson är nygammal kapten i Leksand.
Patrik Zackrisson är nygammal kapten i Leksand.
Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Patrik Zackrisson är tillbaka i Leksands IF efter en säsong i Södertälje SK. 39-åringen var kapten för dalalaget i SHL i fem raka säsonger och var under sina år i klubben en stor publikfavorit. Även i SSK var han kapten förra säsongen.

Efter Leksands degradering till Hockeyallsvenskan är veteranen nu tillbaka i klubben.

Då väljer Johan Hedberg också att ge tillbaka kaptenskapet till "Zacke". Det efter att Peter Cehlárik och Lukas Vejdemo förra säsongen delade på "C:et".

Patrik Zackrisson blir kapten i Leksand

Assisterande kaptener blir Alexander Lundqvist och Arvid Eljas. Duon har båda gått genom Leksands juniorled och valde att följa med klubben ner till andra divisionen. Kaptenstrion är därmed spikad för Leksands återstart i Hockeyallsvenskan.

Patrik Zackrisson gjorde förra säsongen 30 poäng på 50 matcher för Södertälje. Nu väntas han också ta en stor roll på isen för Leksand i vinter.

Source: Patrik Zackrisson @ Elite Prospects

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