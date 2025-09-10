Zackrisson har presenterat sig – första målet i SSK

Han är deras stora prestigevärvningen. Nu har den nyblivna kaptenen Patrik Zackrisson också gjort sitt första mål i Södertälje.

Det i deras 5-3-seger mot Oskarshamn.

Patrik Zackrisson har gjort sitt första mål för Södertälje. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Patrik Zackrisson lämnade Leksand efter sex raka säsonger för att spela för Södertälje i Hockeyallsvenskan. Där har 38-åringen omgående blivit kapten och väntas ta en stor roll. Under försäsongen har han blandat och gett med ett par assister som resultat.

I dagens träningsmatch mot Oskarshamn kom däremot det första målet för klubben.

Det var Södertälje som tog ett tidigt kommando i matchen via Brett Stapley. 1-0-målet kom redan efter tre minuter. Det dröjde sedan in i den andra perioden innan Oskarshamn hittade 1-1-målet, då via Joel Svensson. Måns Lindbäck återgav dock ledningen till SSK ett par minuter senare.

Det forsatte sedan att svänga där Teemy Olavi Lepaus kvitterade innan Filip Holst Persson sköt 3-2-målet. Innan perioden var över hade sedan Södertälje gått ifrån till 4-2 genom Mitch Lewandowski.

I den tredje perioden klev sedan Patrik Zackrisson fram. Bara sex minuter in skickade veteranen in 5-2 till Södertälje. Med 18 sekunder kvar fastställde sedan Hugo Jonasson resultatet till 5-3.

Karlskoga tappade underläge – men vann mot AIK

Karlskoga gick ifrån till både 2-0 och 3-1 mot AIK. Gnaget kom däremot tillbaka och kvitterade till 3-3 och tog matchen till en förlängning. Väl där kunde däremot Karlskoga avgöra.

Målskyttar för Karlskoga var Alexander Ljungkrantz, Simen André Edvardsen och Jonatan Harju. För AIK:s del var det Jesper Emanuelsson som blev tvåmålsskytt samtidigt som Daniel Muzito-Bagenda gjorde det tredje målet.

Det här var andra gången lagen möttes den här försäsongen. Första mötet slutade 4-2 till Karlskoga.